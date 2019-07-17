عصام كاريكا يحيي حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى..الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب والملحن عصام كاريكا لإحياء حفل فني ضمن حفلات موسم الصيف 2019، الجمعة 19 يوليو فى منطقة الساحل الشمالى، ويقدم "كاريكا"، خلال الحفل عددا من أغانيه المميزة القديمة والجديدة أبرزها "شنكوتى". وكان كاريكا قد بدأ التعاون مع عدد من النجوم خلال الفترة القليلة الماضية، من بينهم المطربة المغربية جنات، المطربة التونسية لطيفة، المطرب الشعبى أحمد شيبة، وغيرهم من المطربين. يذكرأن آخر أعمال عصام كاريكا أغنية "أنا لو" للمطربة زينة الداودية والتى خاضت بها الغناء باللهجة المصرية لأول مرة وحققت نسب مشاهدة عالية.

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