شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض "الملك لير" بالسعودية..الفخرانى وأسرة المسرحية يؤدون مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الكبير يحيى الفخرانى على اصطحاب أسرة مسرحيته "الملك لير"، إلى مكة لأداء مناسك العمرة، قبل عرض المسرحية بمدينة جدة بيوم واحد، حيث من المقرر بدء عرضها مساء اليوم الأربعاء، وتستمر على مدار عدة أيام متتالية.

وتواجد مع الفخرانى لأداء مناسك العمرة كل من الفنانون نضال الشافعى ورانيا فريد شوقى وأحمد عزمى وناصر سيف وأيمن الشيوى.

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كان النجم الكبير يحيى الفخرانى قد سافر إلى المملكة العربية السعودية السبت الماضى لعرض مسرحيته الجديدة "الملك لير"، هناك على أحد مسارح مدينة جدة ،ومنذ هذا اليوم وأسرة المسرحية يواصلون أداء البروفات، حتى قرروا أمس الثلاثاء التوجه إلى مكة لأداء مناسك العمرة قبل عرض المسرحية بيوم واحد.

مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير، وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبيرة من الفنانين منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور ونضال الشافعى وأحمد عزمى وأيمن الشيوى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.