محمد على رزق يحكي عن عمله في محل "كشري" مع والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان الشاب محمد علي رزق، عن عمله أثناء إجازته المدرسية مع والده بمحل الكشري الذي كان يمتلكه، وتعرض وقتها لموقف مُحرج.

وكتب "رزق"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زمان نزلت أشتغل مع أبويا في المحل واللي ما يعرفش أبويا كان عنده محل كشري، فكنت في المرحلة دي شغال جرار، يعني بعد ما الزبون يخلص أكل ألم الأطباق وأمسح الترابيزة وأنظفها"

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وتابع رزق: "في مره زبون جاء يعطيني بقشيش، نص جنيه أخذت الموضوع على كرامتي كابن صاحب محل ورفضت، فجأة عم صلاح ده كان ريس العمال بتاع الوردية، زعقلي وقالي محمد مد إيدك، وبعد الزبون مامشي لاقيته بيندهلي، وقالي (ربنا بيبعتلك رزق، ماينفعش تقول لربنا لأ، اوعى تقول لرزقك لأ)".

يذكر أن محمد على رزق شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان ومحمد دياب، ومسلسل كلبش مع أمير كرارة ومحمود حافظ وهشام سليم.