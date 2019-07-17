صور| أحمد عز مع شريف منير ومحمد إمام وخالد أنور في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر صفدي، مدير أعمال الفنان أحمد عز، عبر حسابه على "إنستجرام"، مجموعة من الصور لـ"عز" في الساحل ومعه بعض الفنانين.
وظهر في الصور مع "عز"، الفنانون: شريف منير وخالد أنور ومحمد إمام، وعلق على الصور قائلا: "صيف 2019".
يذكر أن "عز" سبق وأن نشر صورة تجمعه بأحمد رزق ومحمد أنور ومصطفى بسيط وأوس أوس ومصطفى خاطر.
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