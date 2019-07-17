فيديو| درة تعزف على آلة "الهارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، أثناء عزفها على آلة "الهارب".

وعلقت درة على الفيديو: "La vie en rose هي إحدى أغنياتي المفضلة، هي رومانسية لكنها حزينة في نفس الوقت، فالحب غالبًا ما يختلط بحزن ‏الانفصال، لأن السعادة في معظم الوقت هي لحظة مؤقتة".

وتشارك درة في بطولة مسلسل "بلا دليل"، وبشاركها البطولة خالد سليم، حازم سمير، جمال عبدالناصر، أحمد خالد صالح، والعمل من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.