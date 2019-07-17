صور| محمد عساف يجري بروفات قبل حفل "العندليب" في بعلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر المطرب الفلسطيني محمد عساف، صورًا، عبر حسابه على "إنستجرام" للبروفات التي يجريها، استعدادًا لحفله في مهرجان بعلبك الدولي بلبنان.
الحفل يقام بهدف تكريم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، يوم 20 يوليو الجاري، ويشاركه فيه الغناء المطربة نهى حافظ.
وطرح عساف أغنية "بصراحة"، في شهر يونيو الماضي، عبر موقع "يوتيوب"، وتخطت الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة.
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