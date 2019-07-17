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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ردًا على الفيديو المنتشر له بعد رفضه التصوير مع أحد معجبيه قائلا: "حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا"، بعد أن سأله أحد متابعيه عن حقيقة ما حدث.
وكتب العسيلي في رده: "حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص.. دي كانت حفلة كبيرة جدًا فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور ولو أتصورت معاه مش هاغني لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. بأقوله اشمعنا هاتصور مع حضرتك أنت بس.. من فضلكم ماتحكموش على حاجة إنتو مش فيها.. وشكرا".
يُذكر أن الفنان محمود العسيلي دائما ما يدخل في مشادات مع جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق وعنف شاعر حاول إرسال كلمات أغنية له عبر "واتساب"، ودخل في مشادة مع فتاة سألته عن حبيبته.
كانت هذه تفاصيل خبر "معاك واسطة عشان تتصور معايا".. العسيلي يدافع عن نفسه في واقعة "مشاداة الطالب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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