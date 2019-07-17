صور| نجوم مسرح مصر يفتتحون "محل أحذية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
افتتح الفنانون مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، أمس الثلاثاء، محل أحذية بأحد الأسواق التجارية في مدينة الشيخ زايد.
وحرص كل من الفنان شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي وخطيبته هنا الزاهد، على حضور الافتتاح، ونشر الفنانون محمد أنور وشيكو وهشام ماجد صورا من الافتتاح.
كان خاطر وأوس أوس قد افتتاحا مطعما في شهر أكتوبر من العام الماضي.
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