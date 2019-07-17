بسبب مديحة كامل.. هبة عبدالغني ترد على الجمهور وتغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تلقت الفنانة هبة عبدالغني، انتقادات عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد أن نشرت صورة لها تشبه نفسها بالفنانة الراحلة مديحة كامل.

ونشرت هبة رسالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "أنا حرة في وجهات نظري عني وعنكم وعن الكون كله على فكرة وخيالي الجميل صديقي اللذيذ ده بتاعي أنا مش بتاعكم".

وتابعت هبة: "أنت والكلام موجهه للأغراب اللي على الصفحة ومتابعينها طبعا لآن اللي عارفني عارفني".

Advertisements

وعلقت على الصورة بقولها: "أظن الرسالة وصلت أيوة أنا شبه مديحة كامل، أنا شايفة كدا براحتي".

وعادت ونشرت هبة عبدالغني صورة أخرى لها، معلقة عليها: "طيب أنا شبه مديحة كامل، أنا حرة بقي ومش هسيبلكم التعليقات أنا حرة برضه"، ثم أغلقت التعليقات على الصورة.

وشاركت هبة في السباق الرمضاني الماضي بعملين هما، مسلسل" لمس أكتاف" بطولة الفنان ياسر جلال، و"لآخر نفس"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ومن إخراج حسام علي.