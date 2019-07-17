قرر نجوم الساحة الفنية أن يحتفلوا بالفنان يوسف شعبان فى يوم ميلاده الـ 88 على طريقتهم الخاصة بتقديم رسائل تحمل العديد من الوفاء و المحبة تقديراً له ، و هم " هالة فاخر ، نهال عنبر ، هادى الجيار ، عايدة رياض ، نجوى فؤاد " .
هالة فاخر
هذه رسالتى له فى يوم ميلاده " كل سنة و أنت طيب و عقبال سنين كتير فى وسطينا و معانا يارب " .
نهال عنبر
" كل سنة وأستاذنا العظيم الفنان الكبير يوسف شعبان الذى أمتعنا بأعماله الفنية المتعددة، والذى تشرفت بالوقوف أمامه فى عدة أعمال فنية، وبالفعل هو مدرس أجيال لكل ممثل عايز يتعلم التمثيل بشكل حقيقي " .
هادى الجيار
" كل سنة و الأستاذ يوسف شعبان طيب و بخير و ينعم عليه بالصحة
طول العمر ، و نجوم الفن يحتفلون به و الكل يحبه، فهو طيب و ذو أخلاق حميدة، و بصمة في تاريخ الفن " .
عايدة رياض
و التى عبرت عن مدي حبها الشديد للفنان القدير يوسفشعبان، وعن سعادتها بحلول عيد ميلاده، مرددة "فنان جميل وقدير ذو موهبة خاصة والشغل معاه ممتع وعلمنا الالتزام ، علي الرغم من ابتعاد الفنان يوسف شعبان عن الساحة الفنية إلا أنه مازال متواجدا بداخلنا وبأعماله التي أبهر بها الجمهور وأسعد بها كل من حوله، و أتمني من الله أن يمتعه بالصحة الجيدة والسعادة المفرطة خاتمة:"كل سنة وأنت طيب ومعانا ياحبيبي".
نجوي فؤاد
" أخويا و صديقي و عقبال 100 عام ، و ربنا ينعم عليه بالصحة و طول العمر و السعادة ".
و طالبت " فؤاد " ، نجوم الفن و الجمهور و شباب الجيل الجديد بالدعاء له بالشفاء العاجل لأنه " فنان خلوق و قلبه أبيض " .
كانت هذه تفاصيل خبر رسائل نجوم الفن لـ "يوسف شعبان" في عيد ميلاده الـ88 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.