شكرا لقرائتكم خبر عن "الصاحب الفرفوش رزق"..جيسيكا ألبا تلتقط الصور لصديقتها في شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة العالمية جيسيكا ألبا على قضاء وقت ممتع فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت خلال تنزهها بأحد الشوارع هناك،وكانت بصحبتها إحدى صديقاتها المقربات وظهرتا معا وهن يتبادل أطراف الحديث .

وفي إحدي الصورالتى التقطتها عدسات " البابارتزي" ظهرت جيسيكا ألبا وهي تلتقط الصورالتذكارية لصديقتها في الشارع.

ظهرت جيسيكا ألبا البالغة من العمر ( 38 عام ) مرتديه فستان " polka-dot " باللونين الأبيض و الأسود و حمل الفستان إمضاء دار أزياء " Caroline Constas " .



جيسيكا ألبا



جيسيكا ألبا

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جيسيكا ألبا



جيسيكا ألبا