أغنية "حبيبو" تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة فى أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "حبيبو" التى طرحها كل من المطرب شادى شريف واللبنانية ناتشا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد، ومن المقرر طرحها على القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة.
أغنية "حبيبو" من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوى، مدير تصوير أحمد حسن، ومن إخراج نبيل مكاوى، والأغنية مزيج بين اللهجتين اللبنانية والتونسية وهو أول دويتو سيكون باللغة العربية والإسبانية.
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