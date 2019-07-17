شاهد.. موديل روز وتحدي الزجاجة بطريقة فريدة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 02:49 صباحاً - قامت لفاشينيستا السعودية ” مودل روز ” بنشر فيديو أثناء قيامها بتحدي غطاء الزجاجة ولكن بطريقة فريدة. وظهرت الموديل روز في الفيديو وهي تخرج رجلها من نافذه السيارة اثناء قيادتها فيما كان شخص ما يمسك قنينة بلاستيكية امامها. ويظهر الفيديو نجاح الموديل روز في فتح الغطاء غير ان الكثير من متابعيها اتهمها بتعديل الفيديو وانه ليس حقيقي. يذكر أن تحدي غطاء الزجاجة أو #bottlecapchallenge هو تحد ينشر خلاله رواد مواقع التواصل مقاطع مصورة لهم وهم يفتحون زجاجة فارغة عبر توجيه ركلة خلفية للغطاء.

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