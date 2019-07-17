ترامب يتحدث عن إحراز “تقدم كبير” مع إيران!

كتب امير فتحي في الأربعاء 17 يوليو 2019 02:49 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تم إحراز تقدم كبير مع إيران، دون ذكر أي تفاصيل توضيحية.

وأضاف ترامب، في تصريح أدلى به خلال اجتماع للحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قائلا “نريد مساعدة إيران والعمل معها، ولا نسعى إلى تغيير النظام فيها”.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس الأمريكي أن على إيران “الخروج من اليمن”، الذي يمر بحرب مستمرة بين الحوثيين المدعومين إيرانيا والحكومة المعترف بها دوليا المؤيدة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية.