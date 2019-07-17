شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم براد بيت لفيلم إيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت عدة تقارير عالمية أن هناك محادثات جادة مع النجم العالمي براد بيت من أجل ضمه لأبطال فيلم Babylon بطولة إيما ستون وإخراج داميان شازيل الحائزة على جائزة الأوسكار وذلك ليكون الفيلم المشاركة الثانية لستون مع شازيل بعد تعاونهما الأول فى فيلم لا لا لاند.

Babylon يسرد فترة عشرينات القرن الماضى داخل أروقة مدينة هوليوود السينمائية، ويجسد فترة الانتقال من السينما الصامتة للسينما العالمية التى نعيشها تلك الأيام.

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ومن المقررأن يبدأ شازيل تصويرمشاهد الفيلم الجديد، بعد انتهائه من تصوير سلسلة The Eddy التى تعرض على شبكة قنوات نتفليكس حالياً، والتى غالباً ما ينتهى تصويرها فى أكتوبر المقبل.