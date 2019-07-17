شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يلتقى ماجد الكدوانى ويوجه له كلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أشرف عبدالباقى، عبر حسابه السخصى على إنستجرام، صورة تجمعه بالفنان ماجد الكدوانى، وكتب عبدالباقى:" ماجد الكدوانى صاحبى اللى ما شفتوش من زمان، اتبسط قوى إنى قابلته، فنان مجتهد وكل دور بيعمله مفاجأة".

ويقدم فريق مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقى الموسم السابع والأخير، بداية من عيد الأضحى المقبل، بعد فترة من التوقف.

Advertisements

وكانت أخبار تم تداولت عن انتهاء عروض مسرح مصر بعد 6 مواسم متتالية وهو ما نفاه أشرف عبد الباقى، مؤكدا أن نجوم الفرقة جاهزون لتقديم عروض جديدة رغم أن بعضهم كان مشغولا بأعمالهم الفنية في شهر رمضان.

يذكر أن عروض "مسرح مصر" تم تقديمها على فى جاردن سيتي، ويشارك فى بطولتها فرقة "مسرح مصر" أشرف عبد الباقى وعلى ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد أسامة "أوس أوس" وكريم عفيفى ودينا محسن "ويزو" وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوى وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب ووائل العونى ومصطفى بسيط ومحمد أنور ومهندس ديكور محمود سامى وأزياء هالة الزهوى ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيونى سعيد حامد.