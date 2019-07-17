ليالي الصيفية| سارة نخلة وسط الطبيعة في تركيا.. ونسرين طافش في "روتردام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

سارة نخلة

شاركت الفنانة سارة نخلة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية بأسطنبول.

إنجي شرف

وشاركت الفنانة إنجي شرف، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الشواطئ.

نسرين طافش

نشر الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، والتي ظهرت فيها في روتردام الهولندية.

باسل الزارو

نشر الفنان باسل الزارو، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهر الزارو في الصورة في مدينة إبيزا الإسبانية.

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إيناس علي

حرصت الفنانة إيناس علي، على أن تقضي إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت صورة لها من أمام البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

سعد الصغير

نشر الفنان سعد الصغير، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وظهر فيها سعد في مدينة دبي بدولة الإمارات.

آية العاصي

نشرت الفنانة آية العاصي، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية، وظهرت في الصورة مع مجموعة من أصدقائها.

ميريام فارس

وتوجهت الفنانة ميريام فارس لقضاء العطلة الصيفية، في أحد الشواطئ اللبنانية، وحرصت على مشاركة صورها التي ظهرت بها في حمام السباحة مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

كارلا حداد

ونشرت الفنانة كارلا حداد، صور لها من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها: "في حضن الطبيعة".