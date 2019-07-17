تفاصيل عزاء زوجة الفنان رشوان توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان رشوان توفيق يتلقى العزاء في زوجته الراحلة، يوم الخميس المقبل، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

ورحلت عن عالمنا، صباح أمس، زوجة الفنان الكبير رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان، بعد صراع مع المرض.

وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، وانهار الفنان رشوان توفيق، في أثناء تشييع جثمان زوجته، وانهمرت دموعه حزنًا على شريكة حياته، التي تزوجها منذ عام 1957، أنجب خلالها 3 أبناء.

وحضر الجنازة من نجوم الفن، الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وعدد من الأقارب والأصدقاء.