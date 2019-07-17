سما المصري دون مكياج وبسمة بوسيل بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد– محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني، صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

مايا دياب

نشرت المطربة اللبنانية مايا دياب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بالكلمات.. لا يمكن إدراكه إلا بالصمت".

سما المصري

نشرت الفنانة سما المصري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها دون مكياج، على طريقة سيلفي.

مي الغيطي

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نشرت الفنانة الشابة مي الغيطي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود يشبه العباءة.

دوللي شاهين

نشرت المطربة دوللي شاهين صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، على طريقة سيلفي.

عمر السعيد

شارك الفنان عمر السعيد جمهوره بصورة جديدة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر السعيد في الصورة بإطلالة كاجوال.

أحمد داود

نشر الفنان أحمد داود صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهر فيها من أمام برج إيفل بباريس، ونالت الصورة إعجاب الجمهور

دينا

نشرت الفنانة دينا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.