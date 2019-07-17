مي عز الدين تنشر صورة مع والدتها: "كل حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت مي على الصورة قائلة: "كل حاجة"، وانهالت على الصورة مئات التعليقات، من بينها نجوم الفم.

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إذ كتبت آيتن عامر: "حبايبي"، فيما قالت زينة: "قمرين.. بحبكم إنتم الاتنين"، وقال عزوز عادل: "ربنا يخليهالك يا حبيبتي".

يذكر أن مي عز الدين نشرت فيديو وهي تطرز لشخصية آريل من عالم ديزني، وعلقت عليه: "مشروعي الحالي".