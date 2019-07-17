خاص| الهواري يوضح حقيقية عدم عرض "3 أيام في الساحل" في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثار إعلان الحساب الرسمي على إنستجرام لكايرو شو عن عودة مسرحية "3 أيام في الساحل" من 8 إلى 10 أغسطس، بعض التساؤلات عن عدم عرضها في عيد الأضحى المقبل.

وقال المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لكايرو شو، والمخرج للمسرحية، لـ"الخليج 365" أن المسرحية ستعرض أول أيام عيد الأضحى، وكذلك مسرحية الملك لير أيضا، في تمام الساعة العاشرة مساءً على مسرحي كايرو شو في أكتوبر والتجمع الخامس.

ومسرحية "3 أيام في الساحل" عُرضت لمدة 4 ليالٍ في جدة، ضمن موسم جدة، بدءًا من يوم 3 يوليو وحتى يوم السبت 6 يوليو، كما تعرض مسرحية الملك لير حاليا ضمن موسم جدة أيضا.