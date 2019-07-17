"سلمان خان أهداها سيارة رينج روفر وأحرجها في زفاف شقيقته ومثلت مع حبيبها السابق".. ما لا تعرفه عن كاترينا كيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم كاترينا كيف، واحدة من أشهر نجمات بوليود، بعيد ميلادها الـ36، التي استطاعت خلال فترة قصيرة أن تكون حصانا رابحا في السينما الهندية من خلال شباك التذاكر، ونرصد لكم في عيد ميلادها الـ36، ونرصد لكم معلومات عن كاترينا كيف الحسناء التي غزت قلوب محبي بوليود.

- ولدت كاترينا كيف في 16 يوليو 1983، من أم بريطانية وأب هندي من كشمير.

- حصل والدها على الجنسية البريطانية، وعاشت لفترة في هاواي لندن.

- انفصل والدا كيف عندما كانت صغيرة جدا، وترك لها 7 اشقاء.

- وظيفتها الأولى كانت للإعلان عن شركة للمجوهرات.

- في سن الـ14، بدأت كاترينا العمل في مجال الموديلينج وعروض الأزياء.

- حققت نجاحا كبيرا في عروض الأزياء، الأمر الذي لفت الأنظار لها بقوة، ورشحها للعمل في السينما الهندية.

- اكتشفها المخرج كايزاد جوستاد، الذي قدم لها دورا في فيلمه بووم (2003)، وانتقلت إلى مومباي وقدمت العديد من العروض هناك.

- في البداية، تردد السينمائيون في التوقيع معها لأنها لا تستطيع تحدث الهندية.

- كانت بدايتها الفنية الحقيقة في عام 2005، من خلال فيلم "Maine Pyaar Kyun Kiya" مع سلمان خان.

- وكان نجاحها الكبير مع "ابهيشيك باتشان"، في فيلم "ساركار"، عام 2005.

- ظهرت كاترينا عام 2007 في فيلم ناماستى لندن، إذ تألقت كفتاة بريطانية بجوار "أكشاي كومار"، للمرة الثانية بعد أن فشلا في تحقيق نجاح في فيلم "هومكو ديوانا كار غاى".

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- قال عليها أحد النقاد الهنديين إن كاترينا تمنحك أكبر مفاجأة، وإذ أنها معروفة بأدوارها البراقة، أثبتت كاترينا أنه يمكنها أن تحقق الكثير، إذا منحها المخرج والكاتب دورا جوهريا، فهى رائعة.

- في عام 2006، حصلت على جائزة "ستاردست"، لأحسن ممثلة عن فيلم "ماين بيار كيون كيا".

- وفي عام 2008، حصلت على جائزة الـ IIFA، للمغنية الأكثر أناقة لهذا العام.

- في عام 2018، شاركت كاتيرينا في بطولة فيلمين هما فيلم "Thugs Of Hindostan" بمشاركة النجم عامر خان، وفي فيلم "Zero" بطولة النجم شاروخان، وحقق كلاهما نجاح جيد، وكانت كاترينا الرابح منهما بإشادة نقدية عالية.

- نشرت في إحدى المرات صورا على حسابها الخاص في إنستجرام، تُظهر الهدية الفخمة التي قدمها لها سلمان خان، وهي عبارة عن سيارة رينج روفر باللون الأبيض.

- أشعلت مؤخرا، حفل تكريم ملكة جمال الهند، من خلال الرقص، وحقق فيديو رقصها مشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- وفقا لموقع "إنديال توداي" فإن أكشاي كومار وكاترينا كيف يجهزان لفيلميها الجديد "Sooryavanshi"، وهو من إخراج المخرج الهندي Rohit Shetty، وذلك بعد 10 سنوات من العمل معًا، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض المصرية في 27 مارس عام 2020.

- ارتبطت كاترينا كيف بالنجم رانبير كابور، ووصفته بحب حياتها، إلا أنهما انفصلا.

- عند سؤالها عن طريقة نسيانه قالت: "كلما كنت أشعر بالحزن من فشل علاقتنا وكلما أشعر بأنني غير قادرة على نسيانه، أقرر الذهاب للجيم وأمارس الرياضة التي تساعدني على الشعور بالراحة والاسترخاء".

- في عام 2017، قامت ببطولة فيلم "Jagga Jasoos" أمام حبيبها السابق رانبير كابور.

- تسبب سلمان خان في إحراج كبير لها في حفل زفاف شقيقته، حيث أراد سلمان خان الرقص معها على المسرح، فصعد على المسرح مناديا أياها "كاترينا كيف، كاترينا كيف، يرجى الحضور إلي خشبة المسرح"، فلم ترد عليه، فأمسك بالمايك قائلا: "كاترينا كابور تعالي للمسرح" في إشارة لحبيبها السابق رانبير كابور.

- صعدت كاترينا للمسرح لتوبخ سلمان خان، لكنه قال لها: "منحتك فرصة لتصبحي كاترينا خان، ولكن اخترتي أن تكون كاترينا كابور".