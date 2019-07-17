صور.. أحمد الشقيري في التسعينات صاحب سلسلة خواطر الشهيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر صور تعود للإعلامي أحمد الشقيري في أيام التسعينات، حيث كان أحمد الشقيري في بدايات شبابه، وقد بدى مختلفاً في الشكل تماماً، مما أثار استغراب العديد. وقد غرد حساب على الصور قائلاً: “أحمد الشقيري كان جميل.. ولحد يقول الحين صار ينصح ترا هو قالها إنه في شبابه ماكان معتدل وبالأصح كانت حياته زي حياة أي شاب، ويبقى القدوة”.

في حين علقت العنود قائلة: “أحمد الشقيري في تسعينيات القرن الماضي تجسيد لمقولة الكبر يقتل الجمال”. الإعلامي المشهور والمبدع أحمد الشقيري، كانت بدايته بتقديم برامج فكرية واجتماعية، حاول مساعدة الشباب على النضج في أفكارهم واكتشاف معرفتهم بالعالم، وزادت شعبيته من سلسلة برنامج خواطر والتي كانت تبدأ بقولته ” لست عالماً ولا فقيهاً ولا مفتياً وإنما طالب علم.