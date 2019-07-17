أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عزمها إحياء حفل افتتاح مهرجان ”سودة عسير“ بالمملكة ، يوم 13 أغسطس المقبل، موضحًة أنها سترقص مع الجمهور في حفل وصفته بأنه ”سيكون للتاريخ“. وكتبت الفنانة الإماراتية، في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، قائلة: ”مرحبًا هيل عد السيل، حنا فوق في سودة عسير، وفنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير، أنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية، وكعادتها فنانة العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني، السعودية معاكم بنت زايد بنت الإمارات“.
وكشف ”بوستر“ أرفقته أحلام، مع تغريدتها عن تفاصيل الحفل، والذي سيكون ضمن حفلات ”موسم السودة“، على مسرح طلال مدّاح في قرية المفتاحة بمدينة أبها . ويأتي هذا الحفل تنفيذًا لوعد أحلام، لجمهورها في المملكة بالعودة مجددًا لإحياء حفل غنائي جديد ، وطالبت أحلام ، السعوديين بأن يكونوا على جاهزية، حيث تُعلن لهم عن تفاصيل حفل جديد سيجمعها بهم قريبًا، وكتبت على ”تويتر“، قائلة: ”قريبًا في السعودية خليكم جاهزين“.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تكشف تفاصيل إحيائها حفل في السودة .. وتعد جمهورها : راح نرقص خطوة عسيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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