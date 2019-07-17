دنيا سمير غانم: لهذا السبب يظهر والدي في مسلسلاتي.. وتكشفُ جديدها في الأغاني!

أعربت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن سعادتها بالنجاح الذي حقّقه مسلسل “بدل الحدوتة 3″، الذي خاضت به ماراثون رمضان الماضي، موضحةً أنها قدّمت المسلسل على 3 أجزاء منفصلة على 10 حلقات لكل جزء، لأنها تعاني “الملل والزهق” بسبب الأعمال المطولة أو الـ30 حلقة. وأضافت الفنانة المصرية وفقًا لـ”فوشيا”، أن هذا المسلسل أرهقها أكثر من أي مسلسل آخر، بسبب وجود ضيف جديد في كل حلقة، كذلك احتواء المسلسل على أغانٍ واستعراضات، لكنها لم تُفكّر في هذا الإرهاق بقدر تفكيرها في قيمته وإعجاب الجمهور به. وأشارت إلى أن المسلسل أبعدها كثيرًا عن حياتها الزوجية، خاصةً أنه كان بمثابة 3 مسلسلات في عمل واحد، كونه فكرة جديدة لم تحدث سابقًا، لكنها لا تُنكر أن الأمومة غيرت كثيرًا بداخلها والعمل يجعلها تشتاق لابنتها كثيرًا. وأرجعت دنيا الفضل لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز في متابعة بعض شؤونها الخاصة ورعاية ابنتها، مؤكدةً أنها مهما فعلت فلن تُوفي حق والدتها عليها، مشيرة إلى أن زوجها الإعلامي رامي رضوان كان له دور بارز أيضًا في رعاية ابنتهما.

وعن الانتقادات التي تُوجّه إليها بسبب تواجد والدها الفنان سمير غانم، في مسلسلاتها قالت: “أنا من جمهور سمير غانم”، مضيفةً بأنها تستعين به لأنه فنان كبير وله تاريخ لا يُنكره أحد، كما أنه إضافة لأي عمل فني. وتابعت النجمة المصرية بأنها منذ ظهورها في فيلم “طير أنت”، وهي تتلقّى العديد من العروض بشأن تقديم فوازير، لكنها تعتذر لرؤيتها الخاصة بأن الفوازير انتهت بعد الفنانة نيللي والفنانة شيريهان، و”فطوطة وسمورة”، فلا يوجد أفضل منهم يُقدّمها مجددًا. وأشارت إلى أنها تُحضّر لعمل سينمائي مؤجل منذ فترة، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، وكان من المقرر العمل عليه في نوفمبر الماضي، لكن التحضير للمسلسل جعل التأجيل خارجًا عن إرادتها، موضحةً أن عامل الوقت سبب ابتعادها عن السينما. وعن أعمالها الغنائية؛ أكدت دنيا أنها سجلت عددًا كبيرًا من أغاني الألبوم الجديد، يحمل موسيقى جديدة ومختلفة على أُذن الجمهور، مشددةً على أن أغنية “تعال تعال” التي أطلقتها في مسلسل “بدل الحدوتة 3” لن تكون ضمن الألبوم؛ لأنها حالة خاصة، وهي أول أغنية باللهجة الخليجية لذلك لابد أن تكون بقيمتها الفنية التي تليق بجمهور الخليج.