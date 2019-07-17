شاهد: أنغام تكشفُ حقيقة خلافها مع زوجها بعد عودته لطليقته بهذه الصّورة

خرجت الفنانة المصريّة، أنغام، عن صمتها، لكي تردّ على الأخبار التي انتشرت خلال السّاعات الأخيرة، عن وجود خلافات كبيرة بينها، وبين زوجها الموزّع، أحمد إبراهيم، فور علمها بقيام الأخير بردّ طليقته ياسمين عيسى. ونشرت أنغام صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، وهي تجلس بجواره وهو يضع يده على كتفها، لكي تؤكّد للجميع أنّ علاقتهما على مايرام، خاصّة أنّها وصفته بالسند.

وعلّقت على الصّورة، قائلة: “مع إني ما بحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده على كتفي زي ماهو دائمًا إيده علي كتفي وساندني”، لكنّها أثارت الجدل بإلغائها خاصّية التّعليق على الصّورة.وتعود أسباب انتشار أخبار، حول وقوع خلافات بين الفنانة المصريّة، أنغام، وزوجها الموزّع، أحمد إبراهيم، بعد أنْ فاجأت الأولى متابعيها بحذفها منشورًا سابقًا لها على موقع “إنستغرام”، كان عبارة عن ورقة مكتوبة بخطّ يدها، تهنئُ فيها زوجها بعيد ميلاده، برسالة رومانسيّة.لم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، بل قامت أنغام بحذف تعليقها على منشور زوجها، الذي هنأها فيه على ألبومها “حالة خاصّة جدًا”.