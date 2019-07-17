هالة فاخر: هذه رسالتي لـ "يوسف شعبان" فى عيد ميلاده

حرصت الفنانة هالة فاخر على تهنئة الفنان يوسف شعبان فى عيد ميلاده الـ 88 .

و قالت فى تصريح خاص لـ " الوفد " ، هذه رسالتى له فى

يوم ميلاده " كل سنة و أنت طيب و عقبال سنين كتير فى وسطينا و معانا يارب " .

يذكر أن هالة فاخر شاركت مؤخراً فى مسلسل " كلبش 3 " مع الفنان أمير كرارة و المخرج بيتر ميمى ، و أيضاً مسلسل " قمر هادى " مع الفنان هانى سلامة و المخرج رؤوف عبد العزيز .