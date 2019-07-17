حرصت الفنانة هالة فاخر على تهنئة الفنان يوسف شعبان فى عيد ميلاده الـ 88 .
و قالت فى تصريح خاص لـ " الوفد " ، هذه رسالتى له فىيوم ميلاده " كل سنة و أنت طيب و عقبال سنين كتير فى وسطينا و معانا يارب " .
يذكر أن هالة فاخر شاركت مؤخراً فى مسلسل " كلبش 3 " مع الفنان أمير كرارة و المخرج بيتر ميمى ، و أيضاً مسلسل " قمر هادى " مع الفنان هانى سلامة و المخرج رؤوف عبد العزيز .
كانت هذه تفاصيل خبر هالة فاخر: هذه رسالتي لـ "يوسف شعبان" فى عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.