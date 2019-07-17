حرصت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على تهنئة الفنان القدير يوسف شعبان فى عيد ميلاده الــ88 اليوم الثلاثاء. Advertisements وقالت فى تصريح خاص لـ"الوفد": "كل سنة وأستاذنا العظيم الفنان الكبير يوسف شعبان الذى أمتعنا بأعماله الفنية المتعددة ، والذى تشرفت بالوقوف أمامه فى عدة أعمال فنية، وبالفعل هو مدرس أجيال لكل ممثل عايز يتعلم التمثيل بشكل حقيقي. الفنان الكبير يوسف شعبان الذى أمتعنا بأعماله الفنية المتعددة ، والذى تشرفت بالوقوف أمامه فى عدة أعمال فنية، وبالفعل هولكل ممثل عايز يتعلم التمثيل بشكل حقيقي. يذكر أن الفنانة نهال عنبر شاركت في العديد من الأعمال الفنية مع الفنان القدير يوسف شعبان منهم، " امرأة من زمن الحب"، "أوراق مصرية"، "حروف النصب"، "الحقيقة و السراب" و غيرهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. نهال عنبر لـ"الوفد": يوسف شعبان "مدرس أجيال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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