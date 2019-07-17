صور.. لايف ستايلز ستديوز تستعد لطرح أغنية "أنا عندي حبيب" لروان عليان

تستعد شركة لايف ستايلز ستديوز لطرح عمل جديد بعنوان "أنا عندي حبيب" للمطربة روان عليان، ويتم تصوير الكليب فى لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد.

أغنية "أنا عندي حبيب" من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع الموزع التركي الشهير صوات أيدوجان، والأغنية تم تسجيلها بالكامل في تركيا بانتاج ضخم بمشاركة أفضل العازفين منهم

عازف الإيقاع الشهير جنكيز أرجومر وهى من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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‎يذكر أن الفلسطينية روان عليان هى إحدى الأصوات الرائعة التي شاركت فى الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب "آراب آيدول" وحققت نجاح كبير بالبرنامج.