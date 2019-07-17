نجوى فؤاد لـ "الوفد": يوسف شعبان صديق العمر "عقبال 100 عام"

حرصت الفنانة القديرة نجوى فؤاد الفنان القدير يوسف شعبان بعيد ميلاد الـ 88 اليوم الثلاثاء.

و قالت فى تصريح خاص لـ "الوفد" ": أخويا و صديقي و عقبال 100 عام ، و ربنا ينعم عليه بالصحة و طول العمر و السعادة".

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و طالبت " فؤاد " ، نجوم الفن و الجمهور و شباب الجيل الجديد بالدعاء له بالشفاء العاجل لأنه " فنان خلوق و قلبه أبيض".

يذكر أن الفنانة القديرة نجوى فؤاد شاركت مؤخراً في مسلسل "أرض

النفاق"، و هو من تأليف يوسف السباعي، و إخراج سامح عبد العزيز، و بطولة كل من محمد هنيدي، دلال عبد العزيز، هنا شيحة، محمد ثروت، سلى محمد علي، محمود حافظ، محمد محمود، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد الصاوي، أحمد ثابت، محمد عبد العظيم، مروة الأزلي، نهى صالح، تامر فرج.