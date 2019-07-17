حرصت الفنانة القديرة نجوى فؤاد الفنان القدير يوسف شعبان بعيد ميلاد الـ 88 اليوم الثلاثاء.
و قالت فى تصريح خاص لـ "الوفد" ": أخويا و صديقي و عقبال 100 عام ، و ربنا ينعم عليه بالصحة و طول العمر و السعادة".
و طالبت " فؤاد " ، نجوم الفن و الجمهور و شباب الجيل الجديد بالدعاء له بالشفاء العاجل لأنه " فنان خلوق و قلبه أبيض".
يذكر أن الفنانة القديرة نجوى فؤاد شاركت مؤخراً في مسلسل "أرضالنفاق"، و هو من تأليف يوسف السباعي، و إخراج سامح عبد العزيز، و بطولة كل من محمد هنيدي، دلال عبد العزيز، هنا شيحة، محمد ثروت، سلى محمد علي، محمود حافظ، محمد محمود، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد الصاوي، أحمد ثابت، محمد عبد العظيم، مروة الأزلي، نهى صالح، تامر فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى فؤاد لـ "الوفد": يوسف شعبان صديق العمر "عقبال 100 عام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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