حرص الفنان هادي الجيار على تهنئة صديقه الفنان يوسف شعبان بمناسبة عيد ميلاده الـ 88.
وقال فى تصريح خاص "الوفد" ، " كل سنة و الأستاذ يوسف شعبان طيب و بخير و ينعم عليه بالصحة وطول العمر ، و نجوم الفن يحتفلون به و الكل يحبه، فهو طيب و ذو أخلاق حميدة، و بصمة في تاريخ الفن".
يذكر أن الفنان هادي الجيارشارك مؤخراً في مسلسل "ولد الغلابة" و هو من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي، و بطولة كل أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، إدوارد، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف رشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب .
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده .. هادي الجيار لـ "الوفد": يوسف شعبان بصمة في تاريخ الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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