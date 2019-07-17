في عيد ميلاده .. هادي الجيار لـ "الوفد": يوسف شعبان بصمة في تاريخ الفن

حرص الفنان هادي الجيار على تهنئة صديقه الفنان يوسف شعبان بمناسبة عيد ميلاده الـ 88.

وقال فى تصريح خاص "الوفد" ، " كل سنة و الأستاذ يوسف شعبان طيب و بخير و ينعم عليه بالصحة و

طول العمر ، و نجوم الفن يحتفلون به و الكل يحبه، فهو طيب و ذو أخلاق حميدة، و بصمة في تاريخ الفن".

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يذكر أن الفنان هادي الجيار

شارك مؤخراً في مسلسل "ولد الغلابة" و هو من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي، و بطولة كل أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، إدوارد، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف رشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، هبة مجدي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب .