بريانكا شوبرا تعيش حياتها الزوجية رقصًا وغناء.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بينما نتصفح نوادي المعجبين عبر تطبيق Instagram عثرنا للثنائي الأشهر في العالم الآن بريانكا شوبرا، وزوجها المغني المعروف نيك جوناس، على مقطعين لهما وهما يستمتعان بجلسة “كاريوكي” مع جمع من أصدقائهما.

في مقطع فيديو، بدا الأمر وكأن بريانكا كانت تقيم حفلات ليلية رائعة، وشوهدت وهي تغني أغنية جوناس براذرز الشهيرة مع زوجها نيك، وهو ما يجدد حالة التناغم بينهما.

شوهدت الممثلة والمغني، وهما يرقصان ويقومان بالغناء على أنغام وموسيقى الأغنية لمجموعة البوب ​​روك الأمريكية “جوناس براذرز”، التي كانت قد أطلقتها مؤخرًا، وتلقت عليها استجابة كبيرة عبر شبكة الإنترنت.

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حضرت بريانكا ونيك مؤخرا حفل الزفاف الثاني لجو جوناس وصوفي تيرنر في فرنسا، وبعد ذلك قررا الاستمتاع بوقتهما معًا قدر الإمكان، فنشرت بريانكا صورتها المذهلة إلى جانب حمام السباحة ووصفتها بأنها “أفضل استخدام للعطلة، كما قام نيك بنشر صور ومقاطع فيديو للثنائي وهو يأخذ دروسًا في الطبخ وصنع المكرونة معًا.

سيبدأ نيك قريبًا جولته مع جوناس براذر بينما ستعود بريانكا لإنهاء التزامات عملها في فيلم “ذا سكاي بينك” من بطولة فرحان أختر وزايرا وسيم.