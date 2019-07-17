مؤتمر كوميك كون 2019.. مسلسلات جديدة ومشاركة قوية لمارفل

تنطلق فعاليات مؤتمر كوميك كون 2019 في مدينة سان دييجو بعد أيام قليلة، بمشاركة مجموعة من أهم شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، مثل استوديوهات مارفل، وشبكة نتفليكس وHBO.

"كوميك كون" هو مؤتمر متعدد الأنواع يقام سنوياً في سان دييجو بكاليفورنيا بالولايات المتحدة، تأسس عام 1979 باسم "مؤتمر جولدن ستيَت للكتاب المصور" ثم تم تغيير اسمه إلى "مؤتمر سان دييجو للكومك-كون"، واسمه الآن على الموقع الخاص بالحدث هو "كوميك-كون الدولي: سان دييجو".

يقام الحدث خلال فصل الصيف في مدينة سان دييجو لمدة 4 أيام، ويفتح قبل موعده بالليل لمدة 4 ساعات للمهنيين والعارضين وبعض الضيوف المسجلين مسبقاً.

يعرض في المؤتمر الكتب المصورة والأفلام ومسلسلات الخيال العلمي والفانتازيا، ووفقاً لمجلة فوربس، فإن كوميك-كون" يعد أكبر مؤتمر من نوعه في العالم؛ كما أنه أكبر مؤتمر يعقد في سان دييجو، وفي عام 2010 وصل عدد الحضور في مركز مؤتمرات سان دييجو إلى 130 ألف شخص.

واستعرض موقع "جايمز رادار" الأمريكي أهم المعلومات حول المؤتمر وجدول الأعمال الفنية المشاركة فيه وجاءت كالتالي..

موعد الانطلاق

تنطلق فعاليات كوميك كون، الخميس المقبل 19 يوليو/تموز، ويمتد حتى الأحد 12 يوليو/تموز، وفي حال كنت من سعداء الحظ الذين يتسنى لهم المشاركة في المؤتمر، ستكون على موعد مع كثير من العروض الافتتاحية والحلقات التمهيدية لأفلام ومسلسلات جديدة، بينها فيلم Batwoman "بات-وومن"، ومسلسل Pennyworth "بيني وورث".





جدول المؤتمر

الخميس 18 يوليو/ تموز:

العرض الافتتاحي الأول لفيلم Terminator: Dark Fate "تيرميناتور 6"، ويتناول الفيلم عودة المقاتلة سارة كونور من جديد، ومحاولتها إنقاذ النموذج الآلي "تي- 1000" من هجوم بقية الكائنات الآلية"، والعمل من بطولة آرنولد شوارزنيجر وسارة كونور.





الجمعة 19 يوليو/ تموز

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1- مناقشة كتاب ومخرجي فيلم Avengers: End Game "أفنجرز: نهاية اللعبة".

2- الحلقة التمهيدية للموسم الجديد من مسلسل الخيال العلمي Rick and Morty "ريك أند مورتي".

3- الحلقة التمهيدية من مسلسل نتفليكس الجديد The Witcher "ذا ويتشر"، والذي يتناول قصة صائد وحوش يعاني في حياته العادية بعد أن يكتشف أن البشر يمتلكون أحياناً شراً يفوق أعتى الوحوش.





السبت 20 يوليو/ تموز

1- يعرض الحلقة التمهيدية من مسلسل الكوميديا The Good Place "المكان الجيد"، والذي يحكي عن معاناة 4 أشخاص في الحياة الأخرى، في محاولة لتعريف مفود الشخص الطيب.

2- تعرض الحلقة التمهيدية للموسم الثالث من Westworld "ويست وورلد"، والذي تدور أحداثه في المستقبل القريب حول آليين مصنعين من قبل العالم روبرت فورد، تتداخل مصائرهم وترتبط ببعضهم البعض.

3- تعرض الحلقة التمهيدية من مسلسل Star Trek "ستار تريك"، والذي يدور حول مغامرات جديدة في عالم الفضاء لطاقم سفينة "ستار تريك"، ومن المتوقع أن تقدم 3 أعمال جديدة عن ستار تريك في الفترة المقبلة.







مشاركة مارفل

أعلنت ستوديهات مارفل مشاركتها في "كوميك كون" هذا العام، إذ تمثل مشاركتها بداية للمرحلة الرابعة في تاريخ مارفل، بعد انتهاء المرحلة الثالثة بفيلمي "أفنجرز: نهاية اللعبة"، و"سبايدرمان: بعيداً عن الوطن".

من المتوقع أن تتضمن المرحلة الرابعة من تاريخ مارفل، طرح عدة أفلام جديدة منها Black Widow "بلاك ويدو"، Doctor Strange 2 "دكتور سترينج 2"، وBlack Panther 2 "بلاك بانثر 2".

ومن المقرر عقد مناقشة أيضاً لكتاب "أفنجرز: نهاية اللعبة" كريستوفر ماركوس، وستيفن مكفيلي، ضمن فعاليات المؤتمر.

