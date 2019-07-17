شكرا لقرائتكم خبر عن نظرا للإقبال الجماهيري.."محطة مصر" يمتد عرضه لأسبوع آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد عرض " محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح لمدة أسبوع، و ذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي شهده العرض خلال ليالي عرضه على مسرح العرائس بالعتبة منذ افتتاحه ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

"محطة مصر" إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس - التابعة للبيت الفني للمسرح، تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة. العرض من تأليف محمد زناتى، وإخراج رضا حسنين، موسيقى حاتم عزت، وتصميم العرائس والديكور للدكتور سمير شاهين.