شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة La Casa De Papel تبرز جمالها فى باريس قبل عرض الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية "طوكيو" الشهيرة فى أحداث المسلسل الإسبانى الشهير La Casa De Papel، على نشر صور جديدة لها أثناء تواجدها فى مدينة باريس الفرنسية للترويج للموسم الثالث والجديد المقرر عرضه يوم 19 الجارى. ونشرت كوربيرو صورها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، والتى ظهرت من خلالها فى جلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود. Advertisements مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB .

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