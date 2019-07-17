شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "تشيرنوبل" ينجح فى حصد 19 ترشيحا لجوائز الـEmmys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسلسل الدراما الوثائقى تشيرنوبل – Chernobyl، فى حصد 19 ترشيحاً فى سباق جوائز الإيمى القادمة فى دورتها الـ 71 التى تقام فى سبتمبر المقبل.

وحصل المسلسل الشهير الذى يعرض عبر شبكة قنوات HBO، على تقييمات عالية جداً بعد عرضه الشهر الماضى عبر الشبكة، ليصل تقيميه إلى 9.5 عبر موقع IMDB الشهير.

ويسرد مسلسل Chernobyl داخل أحداثه كارثة تشيرنوبيل التى وقعت فى المفاعل رقم 4 فى محطة تشيرنوبيل الشهيرة فى شمال أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، فى الفترة بين 25-26 أبريل عام 1986، والتي تسببت في إزهاق أرواح الكثيرين بسبب الإشعاعات النووية التي خلفت الانفجار، ويشارك في بطولته كل من جاريد هاريس، ستيلان سكارسجارد، إميلي واتسون، بول ريتر، جيسي باكلي، أدريان رولينز، وكون أونيل.