شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير فيلم محمد إمام "لص بغداد" لـ3 أغسطس المقبل بسبب الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت شركة "سينرجى فيلمز"، المنتجة لفيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، استكمال تصوير العمل إلى 3 أغسطس المقبل، بسبب تعديل الديكورات وأماكن التصوير، خاصة أن الفيلم يتضمن العديد من المفاجآت فى أحداثه، حيث كان من المفترض أن يستأنف التصوير أمس الإثنين 15 يوليو الحالى داخل إحدى شقق منطقة مصر الجديدة، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم فى موسم أفلام رأس السنة المقبل 2020.

وفى سياق متصل، استقرت الشركة المنتجة بالاتفاق مع مخرج العمل أحمد خالد موسى والبطل محمد إمام على دولة "تايلاند" فى شرق آسيا، لتصوير المشاهد الخارجية هناك، وجاء اختيار تايلاند لتشابه طبيعتها مع الدول العربية.

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ويعقد مخرج العمل جلسات عمل تحضيرية مع الفنانة أمينة خليل، لوضع اللمسات النهائية للشخصية التى تقدمها فى أحداث الفيلم، خاصة بعد انضمامها مؤخرا لتجسد دور البطولة النسائية بجانب الفنانة ياسمين رئيس، حيث من المقرر أن تبدأ أمينة تصوير دورها مع بداية عودة التصوير.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.