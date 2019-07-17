شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى لفرقة وسط البلد بالمهرجان الصيفى فى الإسكندرية 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المهرجان الصيفي بالإسكندرية فرقة وسط البلد حيث يحيي الفريق حفل يوم 26 يوليوعلى المسرح الرومانى بمنطقة كوم الدكة، ويقدم من خلاله مجموعة من أشهر أغنياته منها " شمس النهار ، أنتيكا ، كراكيب ، آه يا لالالي ، مجنون ، هيلا هوب ، روبابكيا و غيرها " .

فريق وسط البلد ظهر في عام 1999، ويعتبر من أشهر الفرق الموسيقة التي نجحت في تقديم نوع جديد من الموسيقي المعاصره يتكون الفريق من 7 أعضاء هم " هانى عادل والذى دخل عالم التمثيل وحقق نجاحات فى الفن، وأدهم سعيد ، إسماعيل فوزي ، أحمد عمران ، أحمد عمر ، بوب و ميزو ".