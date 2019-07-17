كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن المرشحين لجائزة "إيمي" لأفضل مسلسل دراما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز التليفزيون "إيمي" على موقع تويتر، عن كافة المرشحين لجوائز الدورة رقم 71 للحفل لعام 2019 الجاري.

وجاء ضمن المرشحين لجائزة أفضل مسلسل دراما، كل من مسلسل "بتر كول سول"، ومسلسل "بودي جارد"، ومسلسل "جيم أوف ثرونز"، ومسلسل "كيلينج إيف"، ومسلسل "أوزراك"، ومسلسل "بوز أون"، ومسلسل "ساكسشن"، ومسلسل "زيس إز أص".

وتقام فعاليات الدورة رقم 71 لحفل توزيع جوائز إيمي Emmy في يوم 15 من شهر سبتمبر القادم، بمدينة لوس أنجلوس.