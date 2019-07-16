كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:45 مساءً - نشر الممثل المصري محمد رجب فيديو طريف له مع ابنه على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر رجب في الفيديو وهو يلعب مع ابنه بالكرة والذي حاول أخذها منه، ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا لابنه ان يحميه الله.
الجدير ذكره ان محمد رجب يخطط للتواجد في دراما رمضان 2020 للمرة الثانية على التوالي بعد تقديمه مسلسل “علامة استفهام” خلال شهر رمضان 2019، حيث جاء هذا العمل بعد غياب 10 سنوات عن الدراما الرمضانية منذ تقديمه مسلسل “أدهم الشرقاوي” الذي تم عرضه عام 2009.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. محمد رجب بفيديو طريف مع ابنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.