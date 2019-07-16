شاهدوا.. محمد رجب بفيديو طريف مع ابنه

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:45 مساءً - نشر الممثل المصري ​محمد رجب​ فيديو طريف له مع ابنه على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رجب في الفيديو وهو يلعب مع ابنه بالكرة والذي حاول أخذها منه، ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا لابنه ان يحميه الله.



الجدير ذكره ان محمد رجب يخطط للتواجد في دراما رمضان 2020 للمرة الثانية على التوالي بعد تقديمه مسلسل “علامة استفهام” خلال شهر رمضان 2019، حيث جاء هذا العمل بعد غياب 10 سنوات عن الدراما الرمضانية منذ تقديمه مسلسل “أدهم الشرقاوي” الذي تم عرضه عام 2009.