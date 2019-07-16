أحمد فهمي يصدم جمهوره بهذا الوشم.. هل وافقت هنا الزاهد عليه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع الفنان المصري أحمد فهمي، لجلسة لرسم وشم على كتفه، ولكنه صدم متابعيه بالصورة التي اختارها للوشم.

واختار أحمد فهمي، للوشم صورة كلب، ونشرت صفحة المتخصص في رسم الوشم، صورة لفهمي خلال خضوعه للجلسة، وصورة أخرى بعد الإنتهاء منها وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي أكدت أن هذا الوشم لم يكن هو المنتظر رغم حب أحمد فهمي الكبير للكلاب.

ومن المعروف أن الفنان أحمد فهمي، وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، من أكثر النجوم حبًا للكلام واهتمامًا بها.

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يذكر أن أخر أعمال أحمد فهمي، هو مسلسل “الواد سيد الشحات”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

العمل يجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.

وكان الفنان أحمد فهمي، قد كشف في تصريحات صحفية مؤخرًا عن قرب زواجه من هنا الزاهد، وأنها تواصل استعدادتها لحفل الزفاف ومن المحتمل ان يكون الحفل في نهاية فصل الصيف، وسوف يعلن عن موعد الحفل وقت تحديده.

أحمد فهمي يصدم جمهوره بوشم صورة «كلب» على زراعه.. شاهد