إعلاميو الجزائر وتونس يتحدثون عن المستوى الفني لأمم أفريقيا 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت آراء إعلاميو الجزائر وتونس حول المستوى الفني لبطولة الأمم الإفريقية ٢٠١٩ والتي تستضيفها مصر.
وودع منتخب تونس البطولة في نصف النهائي بعدما خسر أمام السنغال، فيما استطاع منتخب الجزائر الوصول للنهائي.
وقال الصحفي الجزائري إسماعيل محمد في تصريحات للعين الرياضية إن المنافسة بين المنتخبات الإفريقية كانت متقاربة عكس ما كان متوقعا بعد زيادة عدد المشاركين إلى ٢٤ منتخبا، حيث توقع البعض أن هذا سوف يضعف من المنافسة.
وأضاف أنه لم ير أي مفاجآت حيث كان وصول منتخبات مثل الجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا للأدوار النهائية متوقعا، خاصة وأن هناك ٣ منتخبات شاركت في النسخة الأخيرة من كأس العالم.
فيما يرى الصحفي التونسي أيمن السخيري، أن المستوى الفني لمنتخب الجزائر أفضل كثيرا من بقية المنتخبات المشاركة حتى التي وصلت للأدوار النهائية، مشيرأ إلى أن المنتخب التونسي قدم مستوى صادما في دور المجموعات رغم التأهل ثم بدأ في التحسن حتى خاض أفضل لقاء له ولكنها كانت مباراة الخروج أمام السنغال.
واختلف رأي الصحفي الجزائري جلال بعيش، الذي قال في تصريحات للعين الرياضية إن زيادة عدد المنتخبات قد أضعف المستوى الفني للبطولة، ولم يضيف أي شيء لها، مما أدى إلى صعود منتخبات لم تحقق أي فوز مثل المنتخب التونسي.
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