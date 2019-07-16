31 مليون دولار لتجديد المقر التاريخي لجائزة "بافتا" البريطانية

بدأت إدارة جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون "بافتا" عمليات تجديد مقرها الرئيسي في لندن الذي سيضاعف من سعة المبنى ويزيد من المساحة المخصصة لبرامج الأكاديمية البريطانية لتعزيز التدريب على المهارات والمواهب الجديدة.

وبحسب مجلة "فارايتي"، تتكلف عمليات الإصلاح 31 مليون دولار، وتعتمد على التبرعات، منها منحة من مكتب عمدة لندن، ومن المتوقع أن تستمر الإصلاحات عامين.

كما ستنقل BAFTA قاعدتها الرئيسية إلى المبنى المجاور، بينما تظل مكاتب الموظفين في مكان قريب حتى لا يتأثر العمل بالتجديد.

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ويشمل المقر الرئيسي الموسع في 195 ميدان بيكاديللي، بجوار سيرك بيكاديللي الشهير بلندن، طابقًا كاملًا مخصصًا لبرامجها التعليمية وبرامج المواهب الجديدة، وتسمح المساحة الإضافية للمنظمة بمضاعفة أنشطتها الخيرية، بما في ذلك مساعدة أكثر من 80 ألف شخص سنويًا على تطوير وظائفهم في الصناعات الإبداعية.

وقالت أماندا بيري، الرئيس التنفيذي لشركة BAFTA: "هذا استثمار حيوي في المستقبل الإبداعي للأفلام والألعاب والتلفزيون"، لافتة إلى أن بيكاديللي الذي تم تطويره عام 1954 سيسمح بتقديم مجموعة متنوعة من مبادرات المواهب الجديدة وأحداث التعلم والنشاط.

والمبنى الذي أنشئ في الأصل عام 1883، كان مساحة معرض للمعهد الملكي للرسامين، ويعد رسميا ذا قيمة تاريخية.

وأقيم حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للتلفزيون "بافتا" لعام 2019 في قاعة ألبرت هول بالعاصمة لندن في شهر مايو/أيار الماضي.