فيديو.. ملعب كرة خماسي يبعث الحياة بمدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم شباب حي الطيوري بمدينة سبها، عاصمة الجنوب الليبي، ملعب كرة قدم خماسي أعدته منظمة الهجرة الدولية، عن طريق مكتبها بالمدينة.

وقال آدم دازي، رئيس المجلس المحلي لحي الطيوري، في تصريحات لـ"العين الرياضية"، إن الملعب يعد متنفسا للشباب في الحي، خصوصا في فترات ما بعد الحروب التي شهدها على مدى السنوات الماضية.

وأوضح دازي أن الملعب مفتوح مجانا لكل الشباب، وستنتظم فيه العديد من دوريات كرة القدم بين الفرق المحلية، مبينا أن وجود الملعب سيدفع بروح إيجابية بين كل شباب المكونات الاجتماعية في الحي، ويساهم في خلق روح جديدة بينهم، قوامها التعايش المشترك في جو من الأمن والأمان، بعيدا عن شبح التطرف الذي كان يهدد المنطقة قبل دخول القوات المسلحة الليبية.

وتستعرض "العين الرياضية" في الفيديو التالي لقطات من داخل الملعب الخماسي الجديد بمدينة سبها، وتعليقات للمشاركين بالنشاطات الرياضية هناك.