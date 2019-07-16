رسائل سياسية وراء أفلام الأبطال الخارقين.. 11 سبتمبر ووترجيت الأبرز

في البداية كان يتم النظر إلى أفلام الأبطال الخارقين بصفتها مغامرة تجارية غير محسوبة، أما الآن فقد تحولت إلى واحدة من أكثر الأفلام شعبية وأنجحها في شباك التذاكر على الإطلاق.

أفلام الأبطال الخارقين في كل مكان حاليًا، وساهمت في صناعة كثير من نجوم هوليوود، ورغم ذلك كثيرًا ما تتضمن أفلام الـ"سوبر هيروز" رسائل سياسية خفية، قد لا يشعر بها الجمهور إلا أنها تعيد تشكيل كثير من مفاهيمهم.

موقع "جايمز رادار" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي، أهم الرسائل الخفية التي تضمنتها أفلام الأبطال الخارقين عبر التاريخ.

1- Superman "سوبر مان"



صدر أول فيلم عن البطل الخارق "سوبرمان" عام 1978، في أعقاب حرب فيتنام وفضيحة ووترجيت الأشهر في تاريخ الولايات المتحدة التي أطاحت بالرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون ودفعته للاستقالة عام 1974.

ناقش الفيلم بحرية مساوئ عصره، قبل أن يجسد البطل الخارق في هيئة المهاجر المنقذ الذي يمثل قيما كانت أمريكا تدافع عنها قديمًا وهي العدالة والحقيقة.

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عبَّر "سوبرمان" عن حلم الشعب الأمريكي في منقذ صادق عكس السياسيين المخادعين في هذه الحقبة التاريخية؛ ففي أحد المشاهد يقول سوبرمان لحبيبته لويس لين: "لن أكذب عليكِ أبدًا، عكس هؤلاء السياسيون".

2- Captain America "كابتن أمريكا"

قبل أن تقرر الولايات المتحدة الأمريكية لمن ستنحاز في الحرب العالمية الثانية، كان كابتن أمريكا قد قرر بالفعل، إذ امتلأت القصص المصورة الخاصة به في أول عدد بمغامراته ضد الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر ذاته.

كابتن أمريكا هو محارب مثالي صنيعة تجربة معملية لإنتاج بطل خارق وطني يضع حياة الآخرين قبل حياته، ورغم أن وجود شخص بهذه المواصفات أمر يصعب تصديقه حاليًا، إلا أنه يمثل الحلم الأمريكي بزمن أكثر بساطة لم تكن فيه اليد العليا للمؤسسات الرأسمالية والأجندات السياسية.

3- Deadpool "ديدبول"

يمثل البطل الخارق "ديدبول" لامبالاة أغلب الشعوب بالمسارات السياسية في العصر الحديث، إذ يواجه "ديدبول" كل ما يحيط به بالسخرية، ضاربًا بكل قواعد التصحيح السياسي عرض الحائط. وفي حين يختلف البعض في تفسير المقصود بشخصية "ديدبول" فالبعض يقول إنه المعادل السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبعض الآخر يرى أنه يمثل العدمية والفوضوية السائدة في العالم حاليًا. 4- X-Men "إكس مين"

بُنيت سلسلة "إكس مين" بأكملها على التوتر العرقي، إذ تجسد السلسلة بطلين خارقين كلاهما يؤمن بقيم مختلفة تمامًا عن الآخر فيما يخص قضية "المتحولين" التي ترمز إلى حركة الحقوق المدنية للأمريكيين، حيث جسد "ماجنيتو" مالكوم إكس، أما "البروفيسور إكس" فرمز لشخصية مارتن لوثر كينج. بُنيت سلسلة "إكس مين" بأكملها على التوتر العرقي، إذ تجسد السلسلة بطلين خارقين كلاهما يؤمن بقيم مختلفة تمامًا عن الآخر فيما يخص قضية "المتحولين" التي ترمز إلى حركة الحقوق المدنية للأمريكيين، حيث جسد "ماجنيتو" مالكوم إكس، أما "البروفيسور إكس" فرمز لشخصية مارتن لوثر كينج.