شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أحمد صيام باحتفال جمعية "محبى الأطرش" فى ذكرى رحيل أسمهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، الذكرى 75 لوفاة الفنانة أسمهان فى احتفاليتين يومى 18 و20 يوليو الجارى، وتكرم الجمعية الفنان أحمد صيام عن أدائه المتميز فى تجسيد شخصية محمد القصبجى فى مسلسل حمل اسم الفنانة أسمهان. ويلقى رئيس الجمعية خلال الاحتفالية الضوء على أهم محطات أسمهان الفنية، كما تتضمن الاحتفالية باقة من أشهر أغانى أسمهان، تتغنى بها مطربة الأوبرا الفنانة أحلام أحمد والفنان العراقى عامر يونس، وذلك فى السابعة من مساء يوم الخميس 18 يوليو الجارى. Advertisements

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