شكرا لقرائتكم خبر عن أمل رزق تكشف تطورات حالة ابنتها الصحية.. وهذا موقفها من نقابة الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة أمل رزق إن حالة ابنتها، لمى كتكت، تتحسن بشكل كبير بعد تعرضها لحادث سير فى طريق عودتها من الساحل الشمالى، مضيفة أن لمى خرجت من المستشفى وأجرت عملية جراحية فى عينها.

وعن حجم الإصابة التى تعرضت لها "لمى" أكدت أمل رزق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ابنتها أصيبت بجرح صغير فى فمها وجرحين آخرين فى الركبة، بالإضافة إلى كدمتين فى القدم، لافتة إلى أنها ستجرى أشعة رنين على الدماغ للاطمئنان على تلك المنطقة بعد أن اصطدمت خلال الحادثة.

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وردًا على ما أشيع حول اتهامها نقابة الممثلين بالتقصير وعدم التحرك لإنقاذ ابنتها، قالت أمل رزق إن تصريحاتها أسىء فهمها، وأنها لم تطالب النقابة بشىء قائلة: "أنا مجبتش سيرة النقابة على الإطلاق.. ورينا يقدر مجلس النقابة على الناس اللى محتاجينها".

وكانت الفنانة أمل رزق كشفت لـ"الخليج 365" تفاصيل تعرض ابنتها الفنانة الشابة "لمى كتكت" لحادث سير، موضحة أن ابنتها كانت بصحبة أصدقائها وفى طريقهم للعودة من الساحل الشمالى، واصطدمت سيارة صديقتها بسيارة أخرى أمامها ما أدى على عدم التحكم فى الإطار، مما جعل السيارة تنقلب على الجانب الأيسر، حيث أصيبت إحدى صديقاتها بكسر فى الذراع الأيسر وبعض الجروح، كذلك أصيبت لمى ببعض الجورح فى مناطق متفرقة بجسدها.