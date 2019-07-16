شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تعتلى صدارة أكثر الشبكات تحقيقا لترشيحات الـEmmys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شبكة قنواتHBO الأمريكية فى اعتلاء صدارة أكثر الشبكات تحقيقاً لترشيحات الإيمي عن الدورة الـ 71 المقرر لها فى سبتمبر المقبل. وانتزعت الشبكة الأمريكية الصدارة برصيد 137 ترشيحاً عن مجمل أعمالها الدرامية والسينمائية والكوميدية والتى بلغ مسلسل Game of thrones لوحده من نصيبها 32 ترشيحاً. وجاء فى المركز الثانى من حيث أكثر الشبكات تحقيقاً للترشيحات، شبكة نتفليكس، التى اقتنصت 117 ترشيحاً فى الدورة القادمة، بينما نجحت شبكة NBC فى تحقيق 58 ترشيحاً، ومن ثم شبكة Amazon برصيد 47 ترشيحاً.

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