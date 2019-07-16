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شكرا لقرائتكم خبر عن والد سعد لمجرد يحتفل بعيد العرش المغربى بسهرة غنائية فى الرباط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان المغربي البشير عبدو، والد الفنان سعد لمجرد لإحياء أجدد حفلاته الغنائية في العاصمة المغربية الرباط، فى الثامنة مساء السبت المقبل، على مسرح محمد الخامس.
ويشارك البشير عبدو في فعاليات النسخة الثالثة من ليالي الإكليل الثقافي، بالتزامن مع احتفال المغاربة بعيد العرش المجيد، عبر سهرة غنائية وطنية تجمع نخبة من نجوم الطرب المغربي، منهم آمال عبد القادر وإبراهيم بركات ومحسن صلاح الدين وبمشاركة فرقة رضا للموسيقى العصرية.
ومن ناحية أخرى، يقتحم ابنه سعد لمجرد السوق المصرية من جديد عبر أجدد أعماله الغنائية المصورة "أنساي"، ديو غنائي منتظر يجمعه لأول مرة مع الفنان محمد رمضان.
البشير عبدو وسعد لمجرد
البشير عبدو
سعد لمجرد و البشير عبدو
سعد لمجرد يقبل يد والده البشير عبدو
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