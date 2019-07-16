شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. "التريلر" الرسمى لفيلم الفانتازيا " Paradise Hills " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون علي فيلم الفانتازيا " Paradise Hills " التريلر الرسمى، وهو من إخراج أليس وادينجتون، ووصلت مدة التريلرإلى دقيقة و40 ثانية جمعت عدد من اللقطات الخاصة من العمل .

و من المقرر أن يبدأ عرض فيلم " Paradise Hills " في دور السينما بالولايات المتحدة الأمريكية 1 نوفمبر المقبل، والفيلم شارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم إيما روبرتس وليليانا كابال و ميلا جوفوفيتش ودانيال ماكدونالد و إيزا جونزاليزا و غيرهم .

وقد شارك الفيلم هذا العام بفعاليات مهرجان " Sundance Film Festival " شهر يناير الماضي، كما شارك بمهرجان " Fantasia International Film Festival " .





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